TransferTalk | Manchester United verhoogt bod op Mount, PSG heeft bijna nieuwe coach

Ajax bevestigt komst Maurice Steijn: 'Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd'

Ajax heeft de komst van Maurice Steijn bevestigd. De Haagse trainer (49), die wordt overgenomen van Sparta, tekent een contract tot medio 2026 in Amsterdam. Steijn zal worden geassisteerd door Said Bakkati, maar de club heeft de staf nog niet rond. Met Hedwiges Maduro, de beoogde rechterhand van de nieuwe trainer, is nog geen akkoord.