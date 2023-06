TransferTalk | Erik ten Hag heeft oud-speler Vitesse bijna binnen, Feyenoord houdt optie op langer verblijf huurlingen open

Sportraad: Voetbal­clubs onvoldoen­de in staat veiligheid te garanderen

De clubs in het betaald voetbal (bvo’s) zijn onvoldoende in staat de veiligheid tijdens wedstrijden in de stadions te garanderen, hoewel ze hiervoor wel verantwoordelijk zijn. Dat stelt de Nederlandse Sportraad dinsdag in een brief aan sportminister Conny Helder en justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius.