TransferTalk | Dani Olmo langer bij 'fantastisch’ Leipzig, Diego Biseswar vertrekt bij PAOK

Groeiend NAC maakt zich op voor spetteren­de halve finale en hoopt dat supporters zich gedragen: ‘Er ligt zoveel druk op dat tweede biertje’

De kritiek dat het NAC-middenveld steriel is en weinig creëert, is zaterdag in Maastricht de kop ingedrukt met prachtige assists van Sabir Agougil (0-1) en Javier Vet (0-3) en doelpunten van opnieuw Agougil (0-2) en Ezechiel Banzuzi (0-3). ,,De diepte die we misten, hebben we nu wel met Ómarsson.”