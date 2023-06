TransferTalk | Barcelona aast op Kimmich, Chelsea en Man United willen Kylian Mbappé

Ronald Koeman steunt open brief Marco van Basten: ‘Ik stoorde me constant aan het gedrag van beide teams’

Ronald Koeman steunt de open brief van Marco van Basten aan de FIFA. Daarin riep de voormalig bondscoach op tot een regelwijziging die het gedrag van voetballers moeten verbeteren, met name in relatie tot de scheidsrechter. Ook de bondscoach is het gezeur van de spelers helemaal zat. ,,Ik houd hier niet van.”