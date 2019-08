Transfer El Khayati naar Qatar eindelijk rond

Er is na weken gesteggel eindelijk een akkoord over de transfer van Nasser El Khayati. De 30-jarige aanvallende middenvelder verlaat ADO Den Haag voor Qatar SC en tekent in het emiraat een lucratief contract voor twee jaar.

Wekenlang ontbrak Nasser El Khayati al bij ADO Den Haag, maar nu is de Rotterdammer echt weg. Vandaag heeft manager voetbalzaken Jeffrey van As de deal met de club uit het Midden-Oosten afgerond. ,,De gesprekken verliepen niet altijd even soepel, maar het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser”, aldus Van As.

El Khayati had afgelopen seizoen een topjaar in de eredivisie met zeventien doelpunten en twaalf assists. Toch was er deze zomer weinig belangstelling voor de laatbloeier, die pas 2,5 jaar op het hoogste niveau voetbalt. De technisch begaafde speler zette daarom al snel in op een vertrek naar het Midden-Oosten, waar hij een veelvoud van zijn ADO-salaris kan verdienen.

Struikelpunt was lang de transfersom, want ondanks een aan het einde van dit seizoen aflopend contract liet de club uit Den Haag zijn beste speler niet zomaar gaan. ,,We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt”, aldus Van As, die geen uitspraken over de hoogte van de vergoeding doet.