Transfer Diemers rond: ‘Feyenoord wijs je gewoon niet af’

Door Mikos Gouka



,,Een club als Feyenoord wijs je niet af. Iedereen weet dat ik in onderhandeling was met FC Groningen. Daar wil ik niet veel meer over zeggen, maar ik ben altijd open en eerlijk geweest naar de mensen in Groningen. Er was geen akkoord. Toen John de Wolf belde met de vraag of ik interesse had in Feyenoord, was ik uiteraard enthousiast. Ik heb een gesprek gehad met de trainer Dick Advocaat en dat was prima. Ik ben heel blij dat het rond is gekomen. Wat mijn favoriete club is? Feyenoord. Ik had deze vraag verwacht.’’



Er dook recent immers een filmpje op waarin Diemers zei dat Ajax zijn club was. ,,We doen allemaal weleens domme dingen. Dat was een interview met allerlei vragen. Als de mensen mij dat kwalijk nemen, dan snap ik dat. Dan zal ik op het veld bewijzen dat ik bij Feyenoord hoor. Ik heb er heel veel zin in. De vraag of ik het niveau Feyenoord aan kan? Dat moet op het veld blijken. Het niveau zal hoger zijn. Ik heb veel ervaring inmiddels als speler in de eredivisie.’’