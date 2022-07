Transfer Bergwijn zorgt voor blijdschap in huize Nouri: ‘Abdelhak had een hele brede glimlach op zijn gezicht’

Alsof het zo had moeten zijn: Bergwijn tekent vijf jaar na de hartstilstand van Nouri een contract bij Ajax, de club waar ze samen in de jeugd speelden en goed bevriend raakten. ,,Mijn broertje Mo was bij Abdelhak en op dat moment hing Steven aan de lijn. Ze spraken over de transfer naar Ajax en Abdelhak was echt enorm blij, had een hele brede glimlach op zijn gezicht.”



Broer Abderrahim vertelt bij Op1 ook over de huidige situatie van zijn broertje die sindsdien thuis permanent wordt verzorgd. ,,We zijn vaak blijven oefenen met hem. Eigenlijk kwam er nooit wat uit als we vroegen om eens zijn mond open te doen of te knikken of doe je ogen eens dicht. Je rekent er niet op. We vroegen hem om de letter A uit te spreken en dat deed-ie. Dat was schrikken, maar zorgde ook grote blijdschap alsof hij weer de oude was.”



Aan de situatie van zijn jongere broertje is niet heel veel veranderd, vertelt Abderrahim. ,,Sinds hij thuis is hij stukken stabieler, rustiger, vrolijker. Hij straalt weer, heeft wat kleur op zijn gezicht en is goed op gewicht.”