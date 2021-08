Tranen na toptransfer: emotionele Koopmeiners bevestigt overstap naar Atalanta

Het gonsde al langer van de geruchten, maar de laatste dagen werd duidelijk dat Atalanta de nieuwe club van Koopmeiners ging worden. Toch speelde de middenvelder nog mee bij Heerenveen - AZ, het duel dat de bezoekers uit Alkmaar met 1-3 wonnen. Na afloop stond Koopmeiners voor de camera van ESPN, waar het besef leek in te dalen. De Oranje-international verklapte dat hij eerder op de zondag in het spelershotel hoorde dat alles in kannen en kruiken was. AZ ontvangt 12 miljoen euro en mogelijk nog 2 miljoen euro extra aan bonussen.



,,Het heeft even geduurd, maar het is rond", sprak hij. ,,Ik ben gehaald als middenvelder, maar het is een meerwaarde dat ik ook achterin kan spelen. Het was vandaag een gekke situatie, ik heb dertien jaar bij deze club gespeeld. Dat ik nu eindelijk de stap mag maken, is mooi.”

Na die laatste woorden kwamen de tranen bij Koopmeiners, die nog vertelde dat hij tot medio 2026 heeft getekend bij de club van Marten de Roon, Hans Hateboer en (vooralsnog) Sam Lammers.

Volledig scherm © Ed van de Pol

De linksbenige middenvelder uit Castricum maakte in 2009 de overstap van Vitesse ‘22 uit zijn geboorteplaats naar AZ. Bij de club uit Alkmaar kwam hij in de hoofdmacht tot 43 goals en 17 assists in 154 wedstrijden. Vorig seizoen scoorde hij liefst zeventien keer als aanvoerder, waarvan vijftien keer in de eredivisie. Koopmeiners mag zich morgen melden in Zeist voor de WK-kwalifcatiewedstrijden van Oranje tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Atalanta werd de afgelopen drie seizoenen bijzonder knap derde in de Serie A, terwijl de club uit Lombardije werkt met de tiende salarisbegroting in de Italiaanse competitie. Atalanta speelt dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tegen Villarreal, BSC Young Boys en Manchester United. Koopmeiners kan zijn debuut voor Atalanta maken op zondag 12 september in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. Atalanta begon het seizoen vorige week met een 1-2 overwinning bij Torino, maar bleef gisteren steken op 0-0 in de thuiswedstrijd tegen Bologna.

