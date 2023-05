Tranen bij FC Groningen: club degradeert voor het eerst in 25 jaar uit eredivisie

Na bijna een kwart eeuw onafgebroken in de eredivisie te hebben gespeeld, degradeert FC Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie. Vandaag kwam de ploeg van Dennis van der Ree niet verder dan 1-1 tegen Go Ahead Eagles.

Gevoel voor empathie valt hem niet te ontzeggen, FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh. Het duel met Go Ahead Eagles is net voorbij, als hij zijn aandacht richt op het -ondanks alle sportieve malheur- aardig volle uitvak in De Adelaarshorst. Hij weet het: het 1-1 gelijkspel is niet voldoende geweest. Maar de grootste pijn voelen zij, de supporters, die dit seizoen zoveel te verduren hebben gekregen. Voor het eerst sinds 1998 degradeert hun club.

Het zal een rare gewaarwording zijn, FC Groningen spelend in de Keuken Kampioen Divisie. Al zal de klap voor Dennis van der Ree en zijn manschappen nu ook weer niet als een grote verrassing komen. Al weken was het simpelweg wachten op het definitieve vonnis. Dat is vandaag, na de remise in Deventer, geveld. Strijden om het landskampioenschap; dat zal vanaf de zomer de missie zijn in het noorden, dat 23 jaar aan een stuk het podium vormde van eredivisie-voetbal.



Het is een aparte middag geweest in Overijssel. Tegen een ogenschijnlijk wat vermoeid Go Ahead Eagles, straalde FC Groningen uit voor zijn laatste kans te willen vechten. De ploeg van Van der Ree nam al vroeg in de wedstrijd de leiding via spits Ricardo Pepi. Maar nog voor de pauze zorgde Willum Willumsson op knap aangeven van Bas Kuipers alweer voor de gelijkmaker.

Volledig scherm Spelers van Go Ahead Eagles vieren de 1-1. © Pro Shots / Jasper Ruhe

En aangezien FC Groningen moest winnen om nog een waterkansje op handhaving te houden, zocht het elftal in de tweede helft naar een tweede goal. Alleen: overtuigend ging dit allemaal niet. Iets dat vermoedelijk niet los kon worden gezien van de spanning in de Groningse benen. Aan de andere kant kon ook het al veilige Go Ahead nauwelijks gevaar stichten. Al was Jamal Amofa in de slotfase heel dichtbij de winnende treffer. Op het scorebord kwam echter geen verandering meer.



Vandaar de verontschuldigende pose, even later, van Leeuwenburgh en zijn ploeggenoten richting de meegereisde supporters. FC Groningen is, in elk geval voor één seizoen, eerste divisie-club. Een pijnlijke constatering.

