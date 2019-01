Trainingskamp Ajax: achtbanen, ‘showpotjes’ en Scooby Doo

Door Daniël Dwarswaard



Matthijs de Ligt zit even bij te komen op een bankje. Hij is net met een gelukkige prijswinnaar in de achtbaan geweest. De attractie heeft de beste jongen zelf uitgekozen. De Ligt trekt even daarvoor een moeilijk gezicht, maar stapt daarna wel opgewekt met de Amerikaanse knul in het karretje voor een rit op volle snelheid. Even eerder heeft de captain van Ajax nog ietwat ongemakkelijk geposeerd met tekenfilmfiguren Spongebob, Kung Fu Panda en Scooby Doo.