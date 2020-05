Training voor Willem II weer begonnen

Twee stents verhelpen hartproble­men Koeman

3 mei Ronald Koeman is vandaag met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Cardiologen in het AMC-ziekenhuis hebben de bondscoach voorzien van twee stents in zijn kransslagader. De twee veertjes zetten de verstopte aderen weer open zodat hij geen hartproblemen meer heeft.