Trainer Sturm Graz voorspelt heet avondje voor Ajax

Graz moet aan de bak nadat het vorige week in Amsterdam met 2-0 verloor. ,,We gaan alles proberen wat mogelijk is", zei Vogel vandaag op de persconferentie in aanloop naar het duel. ,,Doorbekeren kan in mijn optiek alleen als we de handrem eraf halen - de counters en gevaarlijke situaties voor ons doel nemen we op de koop toe."



Vogel ziet ook dat een riskante speelstijl gevaren met zijn meebrengt. ,,Als je morgen naar het stadion gaat en verwacht dat we Ajax even oprollen zonder zelf schade op te lopen, dan kun je beter naar een ander stadion gaan." In tegenstelling tot de heenwedstrijd treedt Graz in eigen huis met een extra, tweede spits aan, zo verklapte de oefenmeester alvast.



Vogel denkt dat de hitte in Oostenrijk in het nadeel van Ajax kan zijn. De temperatuur kan tot ruim na de aftrap (20.30 uur, red.) boven de 30 graden blijven. ,,Ik denk dat onze energiereserves door de langere voorbereiding hoger zijn", legt hij uit. Spits Philipp Hosiner vult aan: ,,Ajax is het beter voetballende team, daarom moeten we alles dat ze uit het spel kan krijgen - de hitte, maar voor mijn part ook onweer - aangrijpen."



,,We willen ze laten zien dat dit ons thuis is", zegt Hosiner strijdbaar. ,,Bij een snelle 1-0 voorsprong is alles weer mogelijk. Zo ziet de trainer het ook, als een wedstrijd van het jaar.