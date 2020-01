Trainer Slot van AZ wil nog niet van titelstrijd spreken

Halverwege december kwam AZ in punten naast Ajax, daarna liep de achterstand op tot zes punten en nu lijkt AZ toch weer de concurrentiestrijd met de Amsterdammers aan te kunnen gaan. Trainer Arne Slot van de Alkmaarders kan wel lachen om de vragen over de titelstrijd.

,,Het zit dicht bij elkaar. Dan is het volgens velen weer beslist, dan weer niet. Het is voor mij als trainer om daar een middenweg in te vinden”, zei hij na de zege van 4-0 op RKC Waalwijk.

Slot genoot van de doelpunten die zijn ploeg tegen RKC maakte. “Als trainer vond ik de tweede de mooiste, dat was een perfecte aanval”, zei hij over het doelpunt van Myron Boadu, die de bal na een voorzet van rechts van Jonas Svensson in het doel werkte. “Als je puur naar individuele klasse kijkt was de 3-0 van Oussama Idrissi de mooiste. Soms loopt hij zich ook wel eens vast, maar hij kan geweldige dingen laten zien.”

RKC kreeg voor rust in Alkmaar een paar goede kansen. ,,Het is geen slechte ploeg, dat zei ik vooraf al”, aldus Slot. ,,RKC doet heel veel dingen goed. Ik kan me ook niet voorstellen dat het zo blijft gaan. Ze creëren veel mogelijkheden.”