Trainer Letsch: ‘Vitesse underdog in topper tegen AZ’

Vitesse sluit het kalenderjaar 2020 af met een zware krachtproef. Coach Thomas Letsch vindt AZ een topclub in Nederland. De Arnhemse club gaat ook als de nummer drie van de eredivisie als underdog naar Alkmaar. ,,Maar we stappen wel vol vertrouwen het veld op.”

AZ heeft weliswaar de laatste drie competitieduels met Vitesse niet meer gewonnen, in Alkmaar won de Arnhemse al jaren niet meer. De laatste uitzege dateert van 2009 (1-2). AZ behoort tot de top van Nederland en is daarom nu ook favoriet, stelt Letsch.

,,Wij spelen een uitwedstrijd”, legt de coach van Vitesse uit. ,,AZ heeft een beroerde start achter de rug door een reeks gelijke spelen. Maar intussen staat het elftal wel weer. En dan kijk ik maar even naar vorig jaar. AZ was met Ajax in de race om de landstitel. Ik had het allemaal nog moeten zien als de competitie was afgemaakt. Er staat daar een jong, fris en aanvallend team.”

Vitesse topfit

Letsch kan in Alkmaar over een volledig fitte selectie beschikken. Armando Broja is terug na coronaquarantaine. Niemand is geblesseerd. ,,Onze fysieke gesteldheid is uitstekend”, zegt de Duitse coach. ,,Op het mentale en lichamelijke vlak wordt er bij ons uitstekend werk verricht. Wij zijn dus klaar voor de klus in Alkmaar.”

Vitesse gaat in Noord-Holland uit van eigen kracht. ,,Zoals we elke wedstrijd doen. Maar we zijn natuurlijk gewaarschuwd voor AZ. We moeten goed zijn om een resultaat te halen. Het wordt voor ons in 2020 nog één keer knallen.”

Volledig scherm Armando Broja ontwijkt een tackle van Ben Rienstra van Fortuna Sittard. © BSR Agency

Dan wacht 2021. Daarin staan in januari allemaal topduels op het programma. Voor de grote clubs in Nederland: Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Dat is allemaal het gevolg van het coronaseizoen, waarin de KNVB in de hoop op het toelaten van publiek de toppers na de winter heeft ingepland. Vitesse krijgt zodoende in januari een ‘makkelijker’ programma. Al staan er wel gewoon zeven wedstrijden op de rol.

,,Het is voor ons belangrijk om nu ook goed door het duel met AZ te komen”, weet Letsch. ,,En dan moeten we in januari onze positie verstevigen. Dat is de theorie. De praktijk ligt tegen AZ gewoon op het veld.”