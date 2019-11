Trainer Den Bosch heeft spijt van uitspraak over ‘zielig mannetje’ Mendes Moreira

In een eerste reactie wilde Van der Ven niets over het incident zeggen, behalve dat hij zich achter het statement van de club schaarde. Tegen FOX Sports liet hij gisteravond laat weten dat hij ‘absoluut tegen racisme is’. Hij bood zijn excuses aan voor het feit dat hij Mendes Moreira een 'zielig mannetje’ had genoemd. ,,Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar vooral meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent.”