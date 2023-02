TOTO KNVB Beker | De uitslagen van de achtste finales: Ajax, Feyenoord en PSV bekeren verder

Ruud van Nistel­rooij optimis­tisch over langer verblijf Xavi Simons bij PSV

PSV is volle bak bezig om Xavi Simons langer aan boord te houden. Trainer Ruud van Nistelrooij is na gesprekken met de speler en zijn management positief gestemd, zo liet hij in de aanloop naar de bekerwedstrijd tegen FC Emmen weten.

7 februari