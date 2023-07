Tot voor kort deelde hij nog slaapkamer met zijn broer, nu gaat Jurriën Timber voor 40 miljoen naar Arsenal

Nog geen bal getrapt, maar Irakese aanwinst zorgt bij FC Utrecht al voor 100.000 nieuwe volgers op socials

Hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld in het shirt van FC Utrecht, maar aanwinst Zidane Iqbal is nu al de meest besproken speler. De komst van de jonge Irakees (20) van Manchester United bezorgde de Utrechters tienduizenden nieuwe Irakese volgers op social media. Is het Iqbal-effect in stadion Galgenwaard een nieuwe goudmijn?