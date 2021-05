Toptransfer Aniek Nouwen: overstap van PSV naar Chelsea

Overval op woning PSV wint na bizarre busrit: ‘Zahavi kreeg overval thuis live mee, de emoties gierden door de spelersbus’

10 mei PSV won zondagmiddag van Willem II, maar over die zege (0-2) ging het nauwelijks in Tilburg. Wel over de gewapende overval bij Eran Zahavi thuis in Amsterdam Buitenveldert. ,,Eran kreeg live mee wat er gebeurde. Bizar’’, zei Marco van Ginkel. ,,De emoties gierden door de spelersbus’’, toonde aanvoerder Denzel Dumfries zich zwaar onder de indruk.