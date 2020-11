Topscout Tonny Bruins Slot (73) van Ajax overleden

Op 73-jarige leeftijd is topscout en oud-assistenttrainer Tonny Bruins Slot van Ajax overleden. Hij was in 1985 voor korte tijd hoofdtrainer in Amsterdam, nadat Aad de Mos vanwege een conflict met het bestuur op 6 mei 1985 was ontslagen. In de jaren negentig gold hij jarenlang als de rechterhand van Johan Cruijff bij FC Barcelona. Ook werkte Amsterdammer Bruins Slot jarenlang met Ronald Koeman. Bruins Slot was al geruime tijd ziek.

Voorafgaand aan zijn periode met Cruijff leidde Bruins Slot Ajax naar de landstitel in 1985. Na het ontslag van Aad de Mos mocht Bruins Slot het seizoen afmaken. Als assistent van Cruijff won hij in 1987 met Ajax de Europacup II door in de finale 1. FC Lokomotive Leipzig uit Duitsland met 1-0 te verslaan.



Als assistent-trainer pakte Bruins Slots drie keer de landstitel in Nederland. In 2002 en 2004 met Ajax, in 2006 met PSV. In Spanje werd hij vier keer kampioen: in 1991, 1992, 1993 en 1994.



Bruins Slot verzorgde bij Ajax de wedstrijdanalyses en rapporteerde aan hoofdtrainer Erik ten Hag. Ajax treedt morgen in de Champions League aan tegen het Deense FC Midtjylland.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, reageerde geschokt op het overlijden van de bij zijn club geliefde Bruins Slot. ,,Ook al was Tonny al enige tijd ziek, we zijn bij de club toch erg geschokt nu hij overleden is. Hij was zeer geliefd bij ons allemaal hier bij Ajax”, zegt Overmars op de website van Ajax. Bruins Slot maakte furore als assistent-trainer van Johan Cruijff bij FC Barcelona. Later stond hij Ronald Koeman bij, bij clubs als Ajax en PSV.



Overmars: ,,De laatste analyse die hij voor Erik ten Hag en zijn staf maakte was van Liverpool, maar tot aan Atalanta van vorige week toe bleef hij berichtjes sturen met tips en aanwijzingen. Ook al ging het steeds minder goed met hem en werkte hij al maandenlang steeds meer vanuit huis, ook door corona natuurlijk: hij bleef zich voor ons inzetten.”

Volgens Overmars had Bruins Slot ‘een Cruijffiaanse inslag van denken’. “Iedereen die het over Tonny had, had het over voetbal. Hij keek anders naar voetbal dan de meeste mensen om ons heen, refereerde vaak aan zijn jaren met Cruijff”, aldus Overmars. ,,Door die jaren gaf hij een andere inkijk in scouting en analyses. Wij leerden veel van hem. Dat maakte hem uniek. Voor elke trainer met wie hij bij Ajax heeft gewerkt, zette hij zich vol in. Alles voor het succes van ons eerste elftal; Tonny gaf tot op de kleinste details aanwijzingen en tips. We zullen hem missen.”

Bruins Slot wordt vrijdag in familiekring gecremeerd.

