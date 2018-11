Topjaar Van Dijk in beeld: van toptransfer via CL-finale naar heldenrol bij Oranje

fotoserie2018 is het jaar van Virgil van Dijk. De verdediger uit Breda zag zijn loopbaan dit jaar in een stroomversnelling komen. Met zijn heldenrol afgelopen maandag tegen Duitsland als laatste nieuwe hoofdstuk. Het bijzondere jaar van Van Dijk in beeld.

1 januari: Toptransfer afgerond

Het begon allemaal op 1 januari, toen Virgil van Dijk gepresenteerd werd bij Liverpool. Al voor de jaarwisseling was bekend dat Virgil van Dijk de overstap zou maken van Southampton naar Liverpool. Volgens Britse media legde de club van trainer Jürgen Klopp liefst 75 miljoen pond (84,4 miljoen euro) neer voor de verdediger van Southampton. Dat maakte hem de duurste verdediger ooit én de Nederlander voor wie het meeste geld is neergeteld. Hoewel hij pas op 1 januari gepresenteerd werd, heetten de fans hem al op 30 december welkom met bovenstaand spandoek.

5 januari: Winnende goal in Merseyside-derby

Al op 5 januari maakte Van Dijk zich onsterfelijk in het rode deel van Liverpool. Trainer Jürgen Klopp liet zijn recordaankoop debuteren in de 230ste editie van de Merseyside-derby. Van Dijk hielp zijn ploeg een ronde verder, door de bal uit een hoekschop van Alex Oxlade-Chamberlain in te koppen. Doelman Jordan Pickford van Everton kwam te laat om de lange Bredanaar van scoren af te houden. ,,Ieder jongetje droomt ervan om de winnende treffer te maken in een derby tijdens je debuut’', zei Van Dijk.

23 maart: Aanvoerder van Oranje

Op 23 maart volgde een nieuw hoogtepunt. Bondscoach Ronald Koeman had de dag ervoor bekend gemaakt dat hij kiest voor Virgil van Dijk als de nieuwe aanvoerder van Oranje. Tegen Engeland, op 23 maart dus, droeg hij de band voor het eerst. ,,Een hele eer. Ik ben er heel blij mee. De bondscoach heeft me uitgelegd waarom ik de nieuwe aanvoerder ben. Dan vertel je dat de mensen die dichtbij je staan. Ik ben heel dankbaar voor wat Ronald Koeman allemaal voor mijn carrière heeft gedaan.”

26 mei: Champions League-finale

Iedere voetballer droomt van het spelen van een Champions League-finale. Die droom kwam voor Van Dijk op 26 mei uit. De Bredanaar had met zijn ploeg AS Roma in de halve finale uitgeschakeld en speelde zodoende de finale in Kiev tegen Real Madrid. In de eerste helft bleef het bij 0-0, maar net na rust bracht Karim Benzema Real Madrid op voorsprong na een blunder van Liverpool-keeper Loris Karius. Een kleine vijf minuten later maakte Sadio Mané 1-1 (zie foto). Dankzij twee treffers van Gareth Bale ging de CL-winst uiteindelijk naar Real Madrid. ,,Ja, een finale verliezen is zo erg als ze zeggen. Een ongelooflijk grote teleurstelling. Dit doet echt pijn”, aldus Van Dijk.

24 oktober: (Reserve-)captain bij Liverpool

In oktober droeg Virgil van Dijk ook de aanvoerdersband bij zijn club, Liverpool. Jordan Henderson (28) en James Milner (32) zijn respectievelijk eerste en tweede aanvoerder bij Liverpool, maar de Engelse middenvelders spelen niet iedere minuut. Daarom vroeg Liverpool-trainer Jürgen Klopp in september aan zijn selectie om ook een derde en vierde aanvoerder aan te wijzen. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum eindigden bovenaan in deze verkiezing. Van Dijk droeg tijdens het Champions League-duel met Rode Ster (4-0) voor het eerst (vanaf het begin) de aanvoerdersband bij The Reds.

13 oktober: Scoren tegen Duitsland

In de nieuwe Nations League zag aanvoerder Van Dijk Oranje gekoppeld worden aan grootmachten Frankrijk en Duitsland. Nadat in de eerste groepswedstrijd nipt werd verloren van Frankrijk, verraste Nederland op 13 oktober vriend en vijand door Duitsland met 3-0 te verslaan. Van Dijk tekende voor de 1-0: hij tikte de bal uit een rebound binnen nadat Ryan Babel de lat had geraakt. ,,Het is mooi dat we hebben gewonnen. We zijn er nog lang niet, maar ik voel dat we op de goede weg zijn. We winnen met 3-0, als je dat voor de wedstrijd had gezegd had niemand ons geloofd. We moeten hiervan genieten, maar we zijn er nog niet”, zei hij na de wedstrijd.

19 november: Heldenrol tegen Duitsland

Nadat Frankrijk vrijdag 16 november op indrukwekkende wijze werd verslagen (2-0), had Oranje groepswinst in de Nations League ineens in eigen hand. Op bezoek bij het al gedegradeerde Duitsland moest dan wel minimaal een punt gepakt worden. Na 20 minuten zag het er alles behalve rooskleurig uit: na doelpunten van Timo Werner en Leroy Sané leek Oranje genoegen te moeten nemen met een tweede plek in de poule, achter Frankrijk. Maar in een zinderende slotfase zorgde invaller Quincy Promes voor de 2-1 en was er nog één doelpunt nodig voor de groepswinst. Virgil van Dijk werd voorin geposteerd en kreeg een absolute heldenrol. In de slotminuut tikte hij fraai de 2-2 binnen en schoot zo Oranje naar de finaleronde van de Nations League. Een zoveelste hoogtepunt in een toch al onvergetelijk jaar voor Van Dijk.