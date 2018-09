TOP en Sparta spelen met rouwbanden na drama in Oss

Het stadion van TOP Oss ligt niet ver van de overweg waar het fatale ongeluk gebeurde. ,,We zijn geschokt’’, laat een woordvoerder van de Brabantse club weten. ,,We zijn de hele ochtend met buikpijn aan het werk.''



Ook de clubleiding van Sparta, die vanmorgen meteen contact zocht met TOP Oss, is geschokt door het drama. Net als de aanhang van de Rotterdammers, die met het idee kwam om een spandoek te maken.