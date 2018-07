Top en flop na rentree bij Ajax: van Rijkaard tot Mido

Top 5

1. Frank Rijkaard

De comeback aller comebacks was die van Frank Rijkaard bij Ajax. Het verhaal gaat dat Louis van Gaal dat aanvankelijk helemaal niet zo’n goed idee vond maar dat zijn assistent Gerard van der Lem hem overhaalde. Zo geschiedde. Ajax won met de ervaren Rijkaard achterin de Champions League in 1995. Hij bleek een stille leider. Maar als hij wat zei, dan sneed dat hout. Zoals in de finale van die Champions Leaguefinale. Ajax ging er prompt beter door voetballen. De winst was voor Rijkaard vervolgens een goed moment om de kicksen definitief aan de wilgen te hangen.

2. Ronald de Boer

Net niet goed genoeg vonden ze Ronald de Boer bij Ajax toen ze hem in 1991 naar FC Twente lieten gaan. Als spits scoorde hij nu eenmaal te weinig. Maar bij de tukkers leefde De Boer helemaal op en scoorde in anderhalf seizoen 21 keer. Ajax kocht hem terug, transformeerde de spits tot een middenvelder en won er de Champions League mee in 1995.

Volledig scherm Ronald de Boer in 1998. © ANP

3. Johan Cruijff

De Meer was uitgelopen voor de terugkeer van de op leeftijd zijnde verloren zoon op 6 december 1981 in de wedstrijd tegen Haarlem. En Johan Cruijff gaf de bezoekers waar voor hun geld met een subtiel lobje in de 21ste minuut. Ajax ging er dat seizoen prompt beter door voetballen en werd uiteindelijk ook landskampioen. In het oog springt verder nog de penalty in twee keer met Jesper Olsen een jaar daarna.

4. Jari Litmanen

In een haag van supporters betreedt Jari Litmanen in 2002 het trainingsveld naast de Amsterdam Arena. Voor de vormgever van het team dat in 1995 de Champions League wint, zijn de verwachtingen hooggespannen. De blessuregevoelige Fin tovert Ajax niet meer terug naar de Europese top maar is wel belangrijk in een campagne die uiteindelijk tot de kwartfinales van de Champions League leidt.

Volledig scherm Jari Litmanen in 2003. © Pro Shots

5. Richard Witschge

De nu weer bij Ajax als assistent-trainer werkende Richard Witschge keerde in 1996 terug bij Ajax na succesvolle en minder succesvolle avonturen in Spanje, Frankrijk en Engeland. Hoewel Ajax er dan net een ongekende succesperiode op heeft zitten, toont Witschge zich een ervaren kracht op het middenveld die altijd in is voor een geintje. Zoals die keer toen hij tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord de bal negen keer hoog hield en zo hoofdrolspeler werd van een legendarisch Klassiekermoment.

Flop 5

1. Mido



Hij was nog niet zo aan de maat als die ene recente foto op die vissersboot (overigens is hij nu weer aan het afvallen) maar toen Mido in 2010 zomaar weer terugkeerde bij Ajax was hij best wat aan de maat. Ideetje van trainer Martin Jol, het terughalen van de spits. Vijf competitiewedstrijden (en toch wel twee doelpunten) was de terugkeer weer voorbij. In niks meer leek Mido op het grote Egyptische talent die Ajax in 2003 verliet.

Volledig scherm Mido als reserve in 2010. © Pro Shots

2. John Heitinga

Vice-wereldkampioen John Heitinga hoopte in 2015 nog van waarde te zijn voor het Ajax van Frank de Boer. Heitinga was de uitkomst na een eeuwige zoektocht van de club naar een ervaren verdediger met kwaliteit. Maar de knie van de verdediger werkte na een lange, internationale loopbaan niet mee. Twee eredivisieduels maar kwam Heitinga in actie bij Ajax.

3. Frank Verlaat

Ooit werd Frank Verlaat door Johan Cruijff als junior zonder enige ervaring opgesteld in een Europacupfinale. Tien jaar later keerde een veel meer ervaren Verlaat terug. Dat werd geen succes. Hij werd zo’n beetje het symbool van het minder succesvolle team van Jan Wouters dat het ene dieptepunt na het andere beleefde.

4. Siem de Jong

Siem de Jong is voor altijd de Ajax-held van 2011 toen hij de club in de kampioenswedstrijd na een jarenlange droogte eindelijk weer eens aan een landskampioenschap hielp. Maar de blessuregevoelige De Jong kon afgelopen seizoen als invaller weinig van waarde zijn voor het dolende team van trainer Erik ten Hag. Ook het komende seizoen lijkt er weinig perspectief voor de aanvallende middenvelder.

5. Ryan Babel

Jammer voor Ajax. Pas ná zijn tweede periode bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, slaagde Ryan Babel erin zijn carrière succesvol te reanimeren. Mét de ervaren Babel wilde Ajax in 2012 succesvol zijn in de Champions League. Dat lukte mede vanwege veel blessures niet. Na één seizoen vertrok hij alweer. Naar Turkije.