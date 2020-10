Toornstra klaagt niet over geel: ‘Het was iets harder dan ik dacht’

Feyenoorder Jens Toornstra vond dat zijn ploeg niet eens wat te klagen had na de teleurstellende 1-1 tegen Sparta. ,,We speelden heel slordig’’, sprak de middenvelder na afloop bij FOX Sports. ,,In de laatste seconden kunnen ze zelfs nog 1-2 maken.’’

Er was wel meer waarover Toornstra geen klagen had. Na het onbesuisd neerhalen van Abdou Harroui in de eerste helft kwam hij met een gele kaart niet slecht weg. ,,Ik vang hem op een haal de counter eruit’’, aldus Toornstra. ,,Niet bewust om hem pijn te doen. Het was geen doorgebroken speler, dat spreekt in mijn voordeel. Geel is dan prima toch? ’’

Na het zien van de beelden gaf de Feyenoorder echter toe dat hij niet mocht mopperen. ,,Het was iets harder dan ik aanvankelijk dacht.’’

Feyenoord verspeelde dure punten in eigen huis. ,,In de eerste helft had ik twee keer moeten scoren‘’, baalde aanvoerde Steven Berghuis. ,,In de tweede helft heb ik geen kans gehad. Daar ben ik ook niet tevreden over.‘’

Feyenoord speelde volgens Berghuis wel aardig in de eerste helft, waarin de thuisploeg via Ridgeciano Haps op 1-0 kwam. Over de tweede helft, waarin de bezoekers via een strafschop van Lennart Thy op gelijke hoogte kwamen, was hij minder te spreken. ,,In de tweede helft werd het een vechtwedstrijd. Dat doet Sparta goed en daar gaan wij in mee. Zij hielden het achterin goed dicht. Ik denk een verdiend punt voor Sparta.”

Dick Advocaat was het daar roerend mee eens. ,,Het was heel moeizaam‘’, vond de Feyenoord-coach. ,,Op het einde komen we nog goed weg. Ik kan wel leven met 1-1. We hebben nog steeds niet verloren. Ze moeten niet denken dat we iedere wedstrijd gaan winnen. Sparta zette alles dicht en had voorin jongens die op elke bal liepen. Dat blijft gevaarlijk. Een gelijkspel is niet meer dan logisch.‘’

Advocaat zag Leroy Fer na rust uitvallen met een hamstringblessure. Feyenoord is de middenvelder voorlopig kwijt, zo lijkt het. ,,Dan moet een andere spelers het doen. Jammer, want Leroy is voor ons een belangrijke speler. Maar als je er niet bent, dan ben je er niet.‘’

Volledig scherm Leroy Fer moet de strijd staken. © BSR Agency