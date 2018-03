Toornstra: De bekerfinale zit al in het hoofd, maar niet alleen die wedstrijd

,,De finale zit in het hoofd, nu al’’, zegt Jens Toornstra. ,,Maar het is niet zo dat we alleen maar bezig zijn met die wedstrijd. We moeten ook gewoon de vierde plek pakken. Op die plek staan we nu, dat moeten we vasthouden. Excelsior is erg goed in uitwedstrijden dit seizoen. Maar met alle respect, we hebben meer kwaliteit dan Excelsior. Het is ook niet zo dat we op het trainingsveld al specifiek toewerken naar de bekerfinale. Het ging deze week alleen over Excelsior.’’



Voor Sam Larsson zijn er nog drie weken om weer speelklaar te geraken. De Zweedse linkerspits was lange tijd geblesseerd, maar is fysiek weer in orde. Al lijkt Jean-Paul Boëtius zondag in de derby tegen Excelsior nog wel de voorkeur te krijgen als linkerspits. ,,De bekerfinale is over drie weken, dat wordt een prachtige wedstrijd om te spelen’’, zegt Larsson. ,,Maar we moeten zorgen dat we de juiste vorm al hebben in de wedstrijden voor de finale. Als team, maar ook individueel. Excelsior is goed in uitwedstrijden, maar dan moeten we dat maar zien te stoppen. Een tegenstander als Excelsior moeten we gewoon verslaan.’’