Toornstra: Crisis? Nou, we moeten wel winnen van AZ

Zijn ploeggenoot Jens Toornstra sluit zich aan bij de linkspoot. ,,Het woord crisis valt altijd na nederlagen bij een topclub’’, zegt Toornstra. ,,Ook al voelt het zo niet, we moeten wel winnen van AZ. Het is Feyenoord onwaardig om vier wedstrijden van de laatste vijf te verliezen. Daarom mag het bij AZ niet opnieuw misgaan. Vijf van de laatste zes duels verliezen, dat kan echt niet.’’ Dan neemt de druk nog meer toe en Toornstra weet uit een niet eens zo ver verleden wat dat kan doen bij een volksclub. Twee seizoenen geleden was er immers de reeks van negen niet gewonnen wedstrijden en zeven nederlagen op een rij, die ook op een onschuldige manier begon. ,,Het probleem is nu natuurlijk de 0-2 nederlaag tegen NAC in de eigen Kuip’’, zegt Toornstra. ,,Dat mag ons gewoon niet overkomen. Dat zorgt voor een bepaald gevoel bij de buitenwacht.’’

Moeilijk verhaal

Want dan heeft opeens niemand het meer over de prima tweede helft tegen PSV. Of over het hoge niveau van Manchester City en Napoli. Die wedstrijden tellen dan ‘gewoon’ als weer een verloren partij. ,,Manchester City thuis en Napoli uit, dat is natuurlijk voor een Nederlandse club een moeilijk verhaal. Daar winnen we niet zomaar even van. Maar dat neemt niet weg dat AZ uit een belangrijke wedstrijd is, waarin we echt moeten winnen.’’