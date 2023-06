Toekomst Xavi Simons ongewis: PSV in gesprek, maar Oranje-international kan voor habbekrats terug naar Paris Saint-Germain

Met video Georginio Wijnaldum naar Feyenoord of PSV? ‘Terugkeer naar Nederland niet mijn eerste optie’

Georginio Wijnaldum heeft zijn zinnen nog niet op een terugkeer naar de Eredivisie gezet. “Ik lees de laatste dagen van alles over PSV en Feyenoord, maar dat is nu niet aan de orde”, zei de middenvelder na de nederlaag van het Nederlands elftal in de troostfinale van de Nations League tegen Italië (2-3).