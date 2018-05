Toch nog een prijsje voor Ajax: landstitel in eDivisie

Dani Hagebeuk, die de Amsterdamse ploeg vertegenwoordigt in deze virtuele voetbalwereld, versloeg in de finale PSV. De Eindhovenaren worden in de eDivisie vertegenwoordigd door Ali Riza Aygün. Hagebeuk won het eerste duel van de best-of-three-serie met 5-1. De tweede wedstrijd eindigde in 0-0, waardoor Ajax zich kampioen van de eDivisie mag noemen.



Dit was het tweede seizoen van de eDivisie. Vorig jaar werd Dani Hagebeuk met Ajax ook al kampioen.