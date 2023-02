Titelrace krijgt door dubbele programma's extra dimensie: ‘Feyenoord maakt op mij een frisse indruk’

Met video Ruud van Nistel­rooij hekelt optreden Danny Makkelie: ‘Mwene was buiten bewustzijn, dan moet je affluiten’

Ruud van Nistelrooij wond zich vanmiddag een aantal keren behoorlijk op over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie in de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2). Hij haalde de hoofdblessure van Phillipp Mwene als voorbeeld aan: ,,Hij was zelfs buiten bewustzijn en heeft flink hoofdletsel. Dan moet je gewoon affluiten.”

