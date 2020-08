Titelfavoriet Cambuur begint seizoen goed met zege op NEC

FC Groningen zonder Robben naar Duitsland

27 augustus FC Groningen gaat zonder Arjen Robben naar Duitsland, voor de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De routinier blijft achter in Groningen, net als Görkem Can, Ahmed El Messaoudi, Patrick Joosten en Nicklas Strunck. Zij slaan de Duitse trip over en werken op het trainingscomplex van de noorderlingen een eigen programma af.