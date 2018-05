Titel kan voetbalsters Ajax bijna niet meer ontgaan

Sparta heeft Vriends en Nelom terug voor beslissend duel tegen Emmen

18 mei Trainer Dick Advocaat zit voor de beslissende wedstrijd van het seizoen wat ruimer in zijn keuzes bij Sparta Rotterdam. De verdedigers Bart Vriends en Miquel Nelom zijn zondag op Het Kasteel tegen FC Emmen weer inzetbaar, nadat ze gisteren het eerste duel in Emmen (0-0) had moeten overslaan.