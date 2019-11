Tiny Sanders over sportieve crises bij PSV: ‘Je gaat ermee naar bed en staat ermee op’

‘Je gaat er als bestuurder mee naar bed en staat ermee op”, weet voormalig algemeen directeur Tiny Sanders (63) als het gaat over de gevolgen van een sportieve crisis bij PSV. ,,Dat zal zeker ook voor mijn opvolgers gelden”, zo taxeert hij het dagritme van Toon Gerbrands c.s. tijdens de huidige malaise bij de club. ,,Overal waar je als bestuurder komt, gaat het in dit soort weken meteen over de resultaten van PSV. Echt overal. En ik zal je vertellen dat het in mijn geval nu nog zo is. Nog steeds vraagt iedereen naar de situatie bij PSV, als ik ergens kom. De reikwijdte van de club is zo groot, dat is bijna niet voor te stellen voor de buitenwereld.”