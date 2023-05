Tijjani Reijnders hoopt dat goal alsnog goud waard is: ‘Niet erg onder de indruk van West Ham’

AZ mocht op bezoek bij West Ham United een tijdlang hopen op een stunt. Tijjani Reijnders zette de Alkmaarders verrassend op voorsprong in de eerste helft. Hoewel het na rust alsnog fout ging - West Ham won met 2-1 - hoopt de middenvelder dat zijn doelpunt niet voor niks is geweest.

,,Ik hoop dat die treffer volgende week na onze thuiswedstrijd veel waard is”, zei de middenvelder na de eerste halve finale in de Conference League. ,,We hadden in de eerste helft de controle over de wedstrijd. Na rust kwamen we met onze rug tegen de muur te staan. Maar ik ben niet heel erg onder de indruk van West Ham United.”

Ook Sam Beukema zat na het verlies niet bij de pakken neer. ,,We komen voor en controleren tot die strafschop de wedstrijd”, zei hij. ,,Na die 2-1 werd het lastiger. Dat wel.”

Beukema vocht pittige duels uit met Michail Antonio, de fysiek sterke spits van de thuisploeg. ,,Hij lag best vaak op de grond en kreeg toen geen vrije trap”, zei de verdediger bij Veronica. ,,Maar hij maakt wel het winnende doelpunt. Dat was jammer. Het tempo lag hoger dan in de eredivisie. Maar we hebben het best goed gedaan.”

West Ham United is de favoriete ploeg van Beukema in Engeland. ,,En die bevestiging heb ik weer gekregen”, zei hij. ,,De sfeer was fantastisch.”

Mijnans ziet mogelijkheden

Sven Mijnans geeft AZ nog heel veel mogelijkheden om de finale van de Conference League te halen. ,,We krijgen twee slordige doelpunten tegen. Daarna konden we de rust niet meer bewaren. Maar we hebben zeker nog kansen.”

Mijnans vond dat AZ het een uur lang goed deed in het Olympisch Stadion in Londen. ,,We speelden echt als team en hadden het aardig onder controle. Ik vond ons aan de bal erg goed. Je merkte ook dat het publiek zich irriteerde, ook steeds meer aan beslissingen van de scheidsrechter.”

,,Twee momenten braken ons daarna op. Bij de eerste staan we bij een vrije trap niet goed op te letten en bij de tweede treffer bij een hoekschop niet. We waren in de eigen zestien niet dodelijk genoeg en zelf konden we ook steeds net niet doorprikken tot in hun zestien. Het is teleurstellend dat we hier weggaan met een nederlaag, maar ik zie nog heel veel mogelijkheden.”

