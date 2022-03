Tijd voor duidelijkheid rond positie gefrustreerde René Hake

FC Utrecht kwam een dramatische start tegen FC Groningen niet meer te boven (1-3). De nederlaag was pijnlijk voor Utrecht-trainer René Hake, die nog altijd geen duidelijkheid heeft over zijn positie. ,,Misschien wil ik ook wel afscheid nemen.”

‘Hake, neem je rotzooi mee’ en ‘Hake, rot op’, was goed hoorbaar uit de kelen van de fanatieke Utrecht-aanhang op de Bunnikside, nadat duidelijk werd dat de thuisploeg geen punten zou overhouden aan het treffen met FC Groningen. Het hielp niet bepaald mee dat Jørgen Strand Larsen vlak voor het ingaan van de extra tijd het duel besliste. De liefst acht minuten die scheidsrechter Higler vervolgens nog liet spelen, werden door het publiek benut om de frustratie over de naderende nederlaag te botvieren op trainer René Hake. Een goed resultaat zat er toch niet meer in.

Hake staat er al langer niet goed op bij de achterban, maar nog niet eerder liet het publiek zo duidelijk zijn afkeuring horen. De 50-jarige oefenmeester beschikt over een aflopend contract en weet, met nog maar zeven competitiewedstrijden voor de boeg, nog altijd niet waar hij aan toe is. Tot groeiende frustratie van de trainer zelf. FC Utrecht en Hake zijn voortdurend met elkaar in gesprek, maar over welke koers de club komend seizoen wil varen, is nog geen knoop doorgehakt. ,,Ik vind daar wel iets van. Daar had allang duidelijkheid over kunnen zijn”, liep Hake na afloop leeg bij de verzamelde pers. ,,Het zou binnen de ploeg geen rol moeten spelen, maar duidelijkheid is voor iedereen goed. In welk opzicht dan ook.”

,,Het zou kunnen dat ze afscheid willen nemen, maar misschien wil ik dat ook wel”, liet de trainer doorschemeren. ,,Er is constant contact, maar ik weet nog steeds niet hoe het staat. Ik weet wel wat ik daarvan vind”, zei Hake, die wil weten wat hem te wachten staat. ,,Misschien moet ik dan zelf maar de handschoen oppakken. Of ik binnenkort aanklop bij Jordy (Zuidam, technisch directeur, red.)? Ja”, klonk het gedecideerd.

Hake lijkt door zijn ongenoegen te uiten de club te dwingen een standpunt in te nemen. Het ziet er niet naar uit dat FC Utrecht de play-offs nog kan afwachten. De club zou wel eens heel snel de door Hake gewenste duidelijkheid kunnen geven. Utrecht lijkt drie opties te hebben: per direct afscheid nemen van Hake, duidelijk maken na dit seizoen met een andere trainer verder te gaan of zijn contract verlengen. Dat laatste lijkt momenteel de minst waarschijnlijke uitkomst.

Quote Misschien moet ik dan zelf maar de handschoen oppakken René Hake

Nadat Hake anderhalf jaar geleden vanuit Jong FC Utrecht werd doorgeschoven als opvolger van John van den Brom en het seizoen naar behoren afmaakte, begon FC Utrecht ook deze jaargang voortvarend. Met een brede selectie deden de Utrechters bovenin mee en leek een contractverlenging voor Hake waarschijnlijk en in de maak. De voorbije maanden viel FC Utrecht ver terug en door de nederlaag van gisteren is FC Groningen tot op vier punten genaderd. Plaatsing voor de play-offs is nog altijd waarschijnlijk, maar in de huidige vorm zal de ploeg niet getipt worden voor het winnen van het seizoenstoetje en het daaraan gekoppelde plaatsing voor Europees voetbal.

Aan de clubleiding de vraag wat te doen met de huidige situatie. Onhoudbaar is de positie van Hake (nog) niet, FC Utrecht doet het qua begroting niet eens ondermaats en strijdt bijvoorbeeld niet tegen degradatie, maar met de huidige sentimenten het seizoen afmaken wordt lastig. Het is tijd voor duidelijkheid rond de positie van Hake en richting volgend seizoen. Dat is na gisteren wel duidelijk geworden.

