Tien dagen voor competitiestart twee coronabesmettingen bij FC Utrecht

Oefenduel afgelastTwee leden van de A-selectie van FC Utrecht zijn positief getest op het coronavirus. Op zaterdag 12 september, over exact tien dagen, is FC Utrecht - AZ de eerste wedstrijd die op het programma staat in het nieuwe seizoen in de eredivisie.

De positief geteste personen - die geen klachten hadden - zijn direct na het ontvangen van de positieve testuitslag in quarantaine geplaatst. Het is niet bekend of dit om (alleen) selectiespelers gaat: ook bijvoorbeeld de technische staf en verzorgers maken onderdeel uit van de 'coronabubbel’ van het eerste elftal.

FC Utrecht heeft uitgebreid contactonderzoek gedaan waaruit bleek dat er op dit moment geen quarantaine nodig is voor de overige leden van de selectie. Op korte termijn vindt een hertest plaats bij de overige selectie- en stafleden. ,,FC Utrecht heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen en protocollen gevolgd en blijft dat uiteraard onverminderd doen”, zo laat de club weten. Het oefenduel dat vandaag gespeeld zou worden tegen de Duitse club KFC Uerdingen 05, is vanwege de actuele ontwikkelingen afgelast. Het is nog niet bekend wat de besmettingen voor invloed hebben op het oefenduel dat FC Utrecht zaterdag gepland had staan, uit bij FC Köln.

FC Utrecht speelde zaterdag nog een oefenwedstrijd bij PEC Zwolle. Die werd met 0-2 gewonnen door goals van Bart Ramselaar en Emil Bergström, terwijl de nieuwe aanvallers Eljero Elia en Mimoun Mahi hun debuut maakten. Over tien dagen speelt FC Utrecht al de eerste eredivisiewedstrijd tegen AZ. Mogelijk mist FC Utrecht dus spelers door de coronabesmettingen, gezien de quarantaineperiode van tien dagen. Competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB was in een eerder stadium tegenover deze site heel stellig wat betreft de invloed van besmettingen op het doorgaan van wedstrijden. ,,Wedstrijden gaan in principe ook altijd door. Wil er straks een afgelasting zijn door corona, dan moet er een uitbraak in je hele selectie zijn.’’

Volledig scherm De selectiefoto van FC Utrecht werd vorige week gemaakt met afstand tussen alle spelers. © ANP