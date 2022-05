Tien arrestaties in avond voor halve finale in Marseille, minstens één Feyenoord-supporter gewond

Een enorme politiemacht heeft gisteravond en - nacht in Marseille tien arrestaties verricht, waarvan zeker vijf Fransen- en twee Nederlanders. Dat meldt de regionale krant La Provence. Er waren meerdere confrontaties tussen de aanhang van de twee clubs, die vanavond om een plek in de finale in de Conference League speelden.

Het overgrote deel van het legioen had een rustige avond in Marseille, met een lekkere maaltijd, een biertje en het kijken naar de Champions League. Rond een groep supporters die zich had verzameld in de Vieux-Port had zich ook veel politie verzameld. In de middag sloeg de sfeer om toen jongens met Ajax-shirt de groep provoceerden.

Provocaties

Later op de avond zouden er opnieuw provocaties zijn geweest, toen de groep zich had verplaatst naar een pub. Ook werd er gesproken over een gestolen ketting. De Franse politie zou op een zeker moment traangas of pepperspray hebben ingezet. Ook zijn er filmpjes van minstens twee confrontaties elders met mannen uit Marseille, die uitgerust waren met stokken. Verder werd er met vuurwerk gegooid.

Het ging om een klein deel van Vieux-Port waar het onrustig was. Een straat verder verliep de uitgaansavond al gemoedelijk. Aan de kant van de Nederlanders is er volgens La Provence één gewonde. De vijf Fransen werden opgepakt met stokken en vuurwerkbommen. Voor Marseille is zulke onrust niet nieuw. Eerder ging het ookal mis in de Franse stad rond de wedstrijden tegen Basel en PAOK.

Grote groep zonder kaart

De autoriteiten maken zich voor vandaag zorgen over de grote groep Feyenoordsupporters die zonder kaarten naar Marseille is gekomen. Bovendien heeft de harde kern aangekondigd niet naar de fanzone op het strand te komen, maar in de Vieux-Port te verzamelen en van daaruit naar het stadion te lopen.

De Fransen stellen dat alleen wie de bus pakt vanaf het strand het stadion in komt, maar vele Nederlandse fans op kaarten voor andere tribunes gekocht of proberen die nog te kopen.

Volledig scherm Veel politie op de been met paarden en honden rond de pub, die sluit nadat de ME heeft ingegrepen. © AD

