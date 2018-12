Thorsby pas weer in actie in 2019 bij Heerenveen

FC Utrecht: drie krakers in acht dagen

16:22 FC Utrecht is de trotse nummer 4, maar weet aan het einde van volgend weekend pas echt waar ze staat. Dan heeft de club de lastige uitduels bij sc Heerenveen en Feyenoord (KNVB-beker) gehad en de kraker thuis tegen Ajax. ,,We gaan zien hoe ver we zelf zijn.”