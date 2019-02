Thorsby in genade aangenomen bij Heerenveen

Dervite wordt klaarge­stoomd door NAC, wanneer hij zijn entree maakt is nog onduide­lijk

18:06 Omdat Dorian Dervite pas een training in de benen had, die van maandag, ontbrak de Fransman dinsdagavond op het wedstrijdformulier van Jong NAC dat in Daan Klomp en Erik Palmer-Brown zijn centrale duo had. De technische staf wilde geen onnodige risico's nemen met Dervite.