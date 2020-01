Thomas Bruns: Ik mag van PEC niet mee naar Spanje

Bredanaar Robert Braber sluit kantoor­deur en verlaat RKC per direct: ‘Wil weer met voetbal bezig zijn’

2 januari Robert Braber is per 1 januari vertrokken bij RKC. De ex-voetballer was sinds de promotie afgelopen zomer werkzaam als accountmanager van de club. Na een half jaar kwam de Bredanaar er echter achter dat de kantoorfunctie niet strookte met zijn ambities.