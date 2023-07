Thomas Beelen tekent voor vier jaar bij Feyenoord: ‘Soms komen er kansen die je niet kunt laten liggen’

Deze zomer toonden onder meer PSV, FC Twente en AZ interesse in de speler, die dus kiest voor een contract in Rotterdam. ,,Feyenoord is een topclub in Nederland, vorig seizoen kampioen geworden en gaat de Champions League in. Het is snel gegaan voor mij, maar soms komen er kansen voorbij die je niet kunt laten liggen. Ik denk dat ik me nog goed verder kan ontwikkelen en kijk ernaar uit om hier mijn plekje te vinden”, laat de speler weten in een bericht op de website van zijn nieuwe club.