Thom Haye van NAC naar SC Heerenveen: ‘NAC ontvangt gewenst bedrag’

Everton verlost Donny van de Beek van de bank in Manchester

Donny van de Beek vertrekt bij Manchester United. De 24-jarige middenvelder wordt verhuurd aan Everton, waar hij op meer speeltijd hoopt. De deal tussen de Engelse clubs is zo goed als rond. Bij United, dat hem in 2020 overnam van Ajax, slaagde Van de Beek er in anderhalf seizoen niet in om een basisplaats te veroveren.

30 januari