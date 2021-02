Theo Janssen wordt talentbegeleider bij Vitesse, maar blijft ook televisiewerk doen

Janssen (39) voert met Vitesse nog gesprekken over de exacte invulling van de werkzaamheden, die in de zomer moeten ingaan. De functie van talentbegeleider is nieuw bij de eredivisionist.



De ex-prof moet in de ogen van de clubleiding jeugdspelers individueel gaan coachen. Daartoe behoort tactische scholing. Het voetbalinzicht van de Arnhemmer wordt algemeen erkend. Ook veldtraining zit in het takenpakket. De clubicoon zal bij meerdere teams moeten aanschuiven.

Janssen overlegt een rijke voetbalcarrière. De eigenzinnige Arnhemmer, geboren en getogen in de volkswijk Het Broek, staat op 356 duels in de eredivisie. Daarbij zitten drie periodes bij Vitesse en twee landstitels, met FC Twente en Ajax. Hij heeft in België gevoetbald, bij RC Genk, en is vijfvoudig international. De prijzenkast van de begenadigde linkspoot bevat nog een KNVB-beker (Twente) en hij heeft de Gouden Schoen gewonnen, als uitverkiezing tot beste voetballer van de eredivisie in 2011.

Janssen is na zijn actieve carrière, in 2014, aan Vitesse verbonden gebleven. Eerst als scout en sinds 2016 als jeugdtrainer. Hij heeft nu het team Onder 18 jaar onder zijn hoede. Op dat team wordt straks een andere coach gezet.

Janssen is een bekend voetbalanalist bij de publieke en commerciële omroep. In die hoedanigheid gaat hij ook door. Zo zal hij op het EK komende zomer zijn visie bij wedstrijden geven. Er is ook een biermerk naar hem vernoemd: De Dikke Prins.

Volledig scherm Theo Janssen in zijn laatste periode bij Vitesse, vlak voor zijn afscheid in 2014. © Maurice van Steen