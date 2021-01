Tevreden Ten Hag wil Promes niet naar Rusland laten gaan

Uitblinker Midtsjø neemt AZ bij de hand: ‘Hij laat onnavolgba­re dingen zien en kan nog veel beter’

26 januari AZ-trainer Pascal Jansen heeft aan de vooravond van het treffen met FC Utrecht mooie woorden over voor middenvelder Fredrik Midtsjø. De Noor was in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord belangrijk voor AZ met onder andere een sublieme assist op Myron Boadu. ,,Fredrik heeft tegen Feyenoord onnavolgbare dingen laten zien. Aan de bal en ook zonder de bal. Hij is zo belangrijk voor ons.”