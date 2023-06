Teun Koopmeiners maakt plots naam als goalgetter: ‘En er zaten maar twee strafschoppen bij’

Op een andere positie dan we van hem gewend zijn, heeft Teun Koopmeiners naam gemaakt bij Atalanta in de Serie A. De voormalige controleur van AZ maakte afgelopen seizoen als aanvallende middenvelder maar liefst tien competitietreffers, net zoveel als spits Romelu Lukaku van Internazionale en maar twee doelpunten minder dan bewierookte aanvallers Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) en Paulo Dybala (AS Roma).

,,En bij mij zaten er maar twee strafschoppen bij. Dus wat dat betreft kan ik niet ontevreden zijn. Mijn trainer wilde mij graag in een aanvallende rol zien”, doelt de 25-jarige Koopmeiners vlak voor de training van Oranje op Gian Piero Gasperini. ,,Natuurlijk is het leuk om te scoren, maar een lange pass van achteruit is ook mooi.”

Koopmeiners heeft Ronald Koeman met zijn nieuwe rol wel meer opties gegeven. Georginio Wijnaldum was bij de nationale ploeg lang onomstreden als aanvallende middenvelder. Maar de bondscoach bekende zaterdag ook dat hij wel eens aan een middenveld zonder de speler van AS Roma denkt.

Georginio Wijnaldum

Wijnaldum miste het WK in Qatar door een blessure en was de afgelopen maanden ook niet altijd basisspeler bij zijn Italiaanse club. ,,Hij is iemand waar ik deze dagen extra naar kijk”, zei Koeman zaterdag op een persconferentie. ,,Dan zal ik besluiten of ik hem wel of niet laat starten.”

Met Koopmeiners heeft de bondscoach een fitte speler in vorm achter de hand. Vorige week nog scoorde de middenvelder driemaal voor Atalanta tegen Monza (5-2). Vooral zijn afstandsschot van ruim 40 meter was een ‘juweeltje’. ,,Ik zit lekker in mijn vel”, zegt de middenvelder die twee jaar geleden de overstap van AZ naar Atalanta maakte. ,,Hier bij Oranje zien we de Nations League echt als mogelijkheid op een prijs. Ik wacht af wat de bondscoach voor plannen met mij heeft.”

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.