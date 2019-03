Tete niet de eerste Oranje-invaller die er weer uit moet, wel de snelste

Kenny Tete stond slechts 40 seconden in het veld toen hij donderdag tegen Wit-Rusland geblesseerd raakte. De verdediger van Olympique Lyon is niet de eerste Oranje-invaller die ook weer uitvalt, maar wel de snelste ooit.

Rafael van der Vaart – 13 minuten

Zes spelers zijn Tete voor gegaan. Opvallend is dat ook Rafael van der Vaart als invaller tegen Wit-Rusland het eindsignaal niet haalt. De Ajacied, in de 70ste minuut in het veld gekomen voor Edgar Davids, scheurt op 7 september 2002 een knieband in het EK-kwalificatieduel en moet na 13 minuten worden vervangen door Michael Reiziger. Van der Vaart staat vervolgens zes weken buitenspel.

Volledig scherm Rafael van der Vaart (m) raakt geblesseerd tegen Wit-Rusland. © ANP

Klaas-Jan Huntelaar – 17 minuten

Op Wembley ontpopt Klaas-Jan Huntelaar zich op 29 februari 2012 tot supersub. De Schalke-spits, die bij de start van de tweede helft Robin van Persie aflost, heeft in de oefenwedstrijd tegen Engeland (2-3) maar weinig tijd nodig om zijn punt maken. Hij heeft een aandeel in de 0-1 van Arjen Robben en maakt zelf de 0-2. Omdat hij bij die goal tegen Chris Smaling botst zit zijn invalbeurt er na iets meer dan een kwartier weer op. Ook de Engelsman kan niet meer verder.

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar en Chris Smalling vallen na een botsing geblesseerd uit. © ANP

Clarence Seedorf – 17 minuten

De uitzwaaiwedstrijd voor het EK van 2004 wordt een fiasco. Ierland wint op 5 juni van dat jaar in de Arena met 0-1. Voor Clarence Seedorf is het duel helemaal een sof, want vlak nadat hij is ingevallen voor Wesley Sneijder loopt hij een dijbeenblessure op die hem de eerste wedstrijd van het EK kost. In Amsterdam maakt hij na 17 minuten noodgedwongen plaats voor Paul Bosvelt.

Volledig scherm Clarence Seedorf en bondscoach Dick Advocaat kijken bedenkelijk na de 0-1 tegen Ierland. © Pim Ras

Roy Makaay – 17 minuten

Vier dagen na de dramatische 1-0 nederlaag in Ierland, die Oranje het WK van 2002 kost, wint de ploeg van Louis van op 5 september 2001 met 5-0 van Estland. Veel lol beleeft Roy Makaay daar niet in. De spits komt als vervanger van Marc Overmars in de 46ste minuut in het veld als de eindstand al op het bord staat. Niet veel later kan de spits van Deportivo La Coruna geblesseerd van het veld. Pierre van Hooijdonk valt voor hem in.

Javirô Dilrosun – 21 minuten

In de laatste interland van Oranje in 2018 mag Javirô Dilrosun zijn debuut maken in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Op 19 november komt de aanvaller van Hertha BSC in Gelsenkirchen na rust in het veld voor Ryan Babel. Het wordt een flinke domper voor Dilrosun, want na 21 minuten later moet hij met een spierblessure die hem nog maanden aan de kant zal houden, worden vervangen door Luuk de Jong.

Volledig scherm Javirô Dilrosun verlaat geblesseerd het veld tijdens het laatste duel in de groepsfase van de Nations League tegen Duitsland. © ANP

Arjen Robben – 34 minuten