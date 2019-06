Teruggekeerde Sam Lammers wil nu zijn kans pakken bij PSV

videoSam Lammers is na een verhuurperiode bij SC Heerenveen teruggekeerd bij PSV en wil dit seizoen zijn kans pakken in Eindhoven. ,,Ik heb veel geleerd en ben beter geworden, al kan ik me op veel vlakken nog verder ontwikkelen’', zegt de 22-jarige spits.

De Tilburger is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV. In het seizoen 2016-2017 deed hij mee in vijf competitiewedstrijden van het eerste elftal en een jaar later kwam hij tot zeven optredens. PSV wilde hem vorig seizoen ervaring in de eredivisie laten opdoen en leende hem uit aan Heerenveen. Lammers scoorde in 31 wedstrijden zestien keer en vormde een gevaarlijk koppel met Michel Vlap, die tot zestien treffers kwam.

,,Ik ben blij om terug te zijn’', zei Lammers na de eerste training, waar zeventien spelers aan meededen. Veel vaste krachten ontbraken nog. Onder hen ook de internationals Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Luuk de Jong. Voor Lammers wordt het belangrijk wat er met De Jong gebeurt. Het spel van PSV draaide vorig seizoen grotendeels om De Jong, die belangrijk was als aanspeelpunt en gevaarlijk met zijn hoofd. Lammers is een totaal ander type spits.

,,Ik heb geen invloed op wat er gaat gebeuren en of hij wel of niet hier blijft. Of we ook samen kunnen spelen? Dat denk ik wel. Maar het is erg voorbarig om daar nu over te praten. Het is lekker dat we weer zijn begonnen’', aldus Lammers, die zijn vakantie doorbracht in Griekenland en Spanje.

Niet alleen de toekomst van De Jong bij PSV is onduidelijk. De Spaanse linkerverdediger Angeliño is dicht bij een vertrek en ook Bergwijn, Hirving Lozano en Gastón Pereiro lijken komend seizoen niet meer in Eindhoven te voetballen. Ibrahim Afellay keerde dinsdag terug bij PSV en trainer Mark van Bommel hoopt ook nog steeds Arjen Robben te kunnen verleiden tot een terugkeer.