Ten Hag zorgt voor ophef met FC Utrecht-koffertje

Herstelde Koch wil niks forceren

20:30 Een scheurtje in de meniscus hield hem twee maanden aan de kant. Inmiddels is Menno Koch weer in training. De ene keer met de groep, de andere keer individueel. Zoals zondag in Vilamoura. Het gaat de goede kant op met de centrale verdediger, maar een datum op zijn rentree wil hij niet plakken. ,,Zover kijk ik niet vooruit, dat heeft geen zin.”