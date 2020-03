Ten Hag ziet weer focus en passie bij Ajax: ‘Afgelopen weken wel gemist’

Erik ten Hag had na de eerste uitzege van 2020 in de eredivisie eindelijk weer eens een reden om lachend voor de camera te staan. De trainer van Ajax denkt dat zijn ploeg een slechte periode heeft afgesloten en weer hoopvol vooruit kan kijken.

,,Natuurlijk hebben we slechte weken achter de rug, maar we zijn op de goede weg”, zei hij na de 1-3-overwinning op Heerenveen, waarmee Ajax enigszins de kater wegspoelde van de bekeruitschakeling eerder deze week tegen FC Utrecht en de slechte reeks in de eredivisie.

,,Ik heb vanavond een echt team gezien, dat streed en met passie speelde. Misschien was het voetbal niet altijd even goed, maar we hielden ons aan de afspraken en de focus was er weer. Als je zo met elkaar vecht, dan komt de overwinning naar je toe omdat er dan momenten zijn dat je het af kan maken. Dat heb ik de laatste weken wel gemist.”

Ajax had in de eerste helft de handen vol aan de thuisploeg, maar maakte het verschil door tussen de 57ste en 63ste minuut maar liefst drie keer te scoren. ,,We hadden nu het voordeel dat we het eerste doelpunt maakten en dan wordt het makkelijker. Dat had in eerdere wedstrijden ook gekund, als we niet zoveel onnodig balverlies hadden geleden. Laat dit dus een goede les zijn.”

Het feit dat de ziekenboeg van Ajax langzaam leegstroomt, komt het humeur van Ten Hag ook ten goede. ,,Ik maak me geen zorgen. Ik weet wat we kunnen en onze scorende spelers komen terug van blessures. Dan heeft het allemaal even tijd nodig, maar als de echte vorm terugkeert zal het steeds beter gaan draaien en gaan we ook weer meer scoren.”

,,Ik zeg altijd: de competitie begint pas op 1 maart. Dus we moeten zo doorgaan en het initiatief blijven houden.”

