Ten Hag ziet ‘licht in duisternis’ voor Mazraoui en tast nog in duister over Stekelenburg

De kans is groot dat Noussair Mazraoui deze maand zijn rentree maakt voor Ajax. Trainer Erik ten Hag koesterde na de zwaarbevochten zege bij Heerenveen (1-2) de hoop dat de rechtsback spoedig de groepstraining zal hervatten. Hoe lang Maarten Stekelenburg uit de roulatie is, kon Ten Hag nog niet zeggen.

Stekelenburg haakte tijdens de warming-up van het uitduel van Ajax met Heerenveen af vanwege knieklachten. Ten Hag tastte in Friesland nog in het duister over de ernst van dat kwetsuur. ,,Dat zal de komende dagen moeten blijken. Ik kan daar nu nog niets over zeggen”, aldus Ten Hag.

De coach van Ajax, die in de interlandperiode Daley Blind voor de rest van het seizoen zag wegvallen, kreeg de afgelopen week ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Mazraoui hervatte deze week de individuele training. De vleugelverdediger van Ajax ontbrak de voorbije zes weken nadat hij tegen Heracles een bal in zijn gezicht had gekregen. Daardoor werd zijn zicht aangetast.

,,Daar is licht in de duisternis”, weet Ten Hag. ,,Hij heeft groen licht gehad en is weer in training. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk de teamtraining kan hervatten. De afgelopen week heeft hij de stappen op het veld gezet en dat gaan we komende week uitbreiden. Hij traint nog niet met de groep. Hij is afgelopen week met de individuele training begonnen.”

