Ten Hag: We speelden niet met ons hart

Er waait een ijskoude wind de Kuip binnen

16:33 Een figurantenrol in Europa, grossierend in puntenverlies en de eigen Kuip die niets meer weg heeft van een onneembare vesting. Feyenoord zakt als regerend landskampioen steeds verder weg. Weg van de top van de ranglijst in de eredivisie, weg van het vereiste niveau van een titelkandidaat en weg bij het gevoel dat het allemaal nog wel op zijn pootjes terecht zal komen. De 1-4 nederlaag tegen Ajax is opnieuw een forse tik.