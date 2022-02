Ten Hag voerde goed gesprek met teleurgestelde Tagliafico: ‘Hij kent onze belangen’

Tagliafico krijgt dit seizoen weinig speeltijd van Ten Hag. Toch wilde Ajax afgelopen maand niet meewerken aan een vertrek van de Argentijnse linksback, die mocht rekenen op de belangstelling van FC Barcelona. De Catalaanse club wilde Tagliafico alleen huren en Ajax had geen volwaardige vervanger voor hem.



Tagliafico liet afgelopen week tijdens de interlandperiode in Argentijnse media weten dat hij teleurgesteld was in Ajax, dat hem volgens de Argentijn een transfer had ontnomen. ,,Maar hij kent onze belangen”, counterde Ten Hag. ,,We spelen op drie podia. We hebben iets fantastisch voor ons liggen. Hij begrijpt het, want hij is een op en top professional. Hij is gemotiveerd en wil helpen om nieuwe titels te winnen met Ajax.”